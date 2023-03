Covid, Oms: nel mondo -76% contagi e -66% morti in 1 mese (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Continua il calo dei contagi e dei morti di Covid segnalati nel mondo. Nei 28 giorni dal 30 gennaio al 26 febbraio, a livello globale sono stati registrati circa 4,8 milioni di contagi e oltre 39mila decessi, pari rispettivamente a -76% e -66%, rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 26 febbraio scorso, da inizio pandemia sono oltre 758 milioni i casi confermati e oltre 6,8 milioni le morti. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Rispetto ai report delle scorse settimane sembra frenare la discesa dei contagi in Europa, con un -7% contro i cali a due cifre sostenute degli ultimi bollettini. L’Oms ribadisce che “le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni” da Sars-CoV-2, “come ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Continua il calo deie deidisegnalati nel. Nei 28 giorni dal 30 gennaio al 26 febbraio, a livello globale sono stati registrati circa 4,8 milioni die oltre 39mila decessi, pari rispettivamente a -76% e -66%, rispetto ai 28 giorni precedenti. Al 26 febbraio scorso, da inizio pandemia sono oltre 758 milioni i casi confermati e oltre 6,8 milioni le. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Rispetto ai report delle scorse settimane sembra frenare la discesa deiin Europa, con un -7% contro i cali a due cifre sostenute degli ultimi bollettini. L’Oms ribadisce che “le tendenze attuali sono sottostime del numero reale di infezioni e reinfezioni” da Sars-CoV-2, “come ...

