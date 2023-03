Covid | Miozzo indagato al contrattacco | «Oggi tanti esperti e giudici | dov’erano all’inizio della pandemia?»

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex coordinare del Comitato tecnico scientifico Agostinodice di aver scoperto dalla stampa di esseredalla procura di Bergamo nell’inchiesta per epidemia colposa sul. Sul suo telefono dal pomeriggio di ieri, 1 marzo, le chiamate e i messaggi di amici e conoscenti lo avevano travolto con la valanga di articoli apparsi online: «Anche perché spiega al CorriereSera – io aspetto ancora di capire cosa concretamente significhi». Da capoProtezione civile,era stato chiamato dal governo Conte II a guidare il gruppo diper fronteggiare ladell’indagine, ormai tre anni fa, era stato convocato dai magistrati di Bergamo, ai quali aveva spiegato quali atti erano stati inviati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex a… - fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - Giusepp18185978 : RT @BelpietroTweet: Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex asses… - EnricoAntonio68 : RT @LaVeritaWeb: Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex assessor… -

... l'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e Agostino, coordinatore del ... La resa dei conti sul, a tre anni dall'inizio della pandemia, è andata in scena negli uffici della ...... Silvio Brusaferro, il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico, Agostino, l'... Guai per Conte e Speranza: arriva la resa dei conti sui morti delSono 3 i filoni dell'inchiesta ...... Agostino. Nell'atto di chiusura indagini, si evidenziano i tre punti chiave dell'inchiesta: ... In pratica, secondo la procura la diffusione del Sars- 19 fu sottovalutata nonostante i dati ...

Covid, Miozzo indagato al contrattacco: «Oggi tanti esperti e giudici ... Open

Si chiude l'inchiesta sui fatti della primavera 2020 con la mancata zona rossa in Val Seriana. Coinvolti anche Locatelli, Miozzi e Borrelli. I parenti delle vittime: si riscrive la storia della strage ...Si è chiusa la maxi inchiesta su quanto accadde nella Bergamasca nella primavera 2020 con la mancata zona rossa in Val Seriana. Indagati anche Brusaferro, Locatelli, Miozzo e Borrelli. Contestati i re ...