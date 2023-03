Covid | l’inchiesta politica è più importante di quella giudiziaria

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Mettiamola così. La mole di atti, documenti e file sequestrati dalla procura di Bergamo sarà sicuramente mastodontica. Di certo tre anni di indagini sull’origine della strage nella Bergamasca avranno permesso ai magistrati di chiarire alcune lacune, molte già emerse sulla stampa, nella gestione di quei concitati giorni di inizio 2020. Ma si tratta di un’inchiesta complicata, in cui definire i reati è davvero complicato e che non è certo possa portare a decretare il “nesso eziologico” tra gli atti compiuti dai decisori e il decesso di migliaia di persone. Sono stati gli stessi pm ad ammettere le difficoltà incontrate. Le indagini si incardinano su atti sequestrati al ministero della Salute, all’Iss, al Dipartimento della Protezione Civile e poi in Regione Lombardia, Ats, Asst, Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo. Senza dimenticare le audizioni dei testimoni e migliaia di mail e ...