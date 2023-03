Covid | la procura di Bergamo | “Conte | Speranza | Fontana | Brusaferro | Locatelli | Miozzo e Borrelli | indagati per la morte di persone”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Concluse le indagini relative all’inchiesta sul, ladiha reso noto che, insieme ad altre 13, l’ex presidente del Consiglio (Giuseppe), l’ex ministro della Salute (Roberto), ed il presidente della Regione Lombardia (Attilio), sono stati“in cooperazione colposa tra loro cagionato per colpa la” di 55. Ovviamente, come prevede la Costituzione, sia perchela trasmissione degli atti sarà trasmessa al Tribunale dei ministri., i filoni dell’inchiesta: l’ospedale di Alzano, la non zona rossa in Val Seriana, ed il rischio pandemia lanciato dall’Oms mai ...

... in particolare per la Bergamasca che è stata una delle aree più colpite da questo evento' ha detto Andrea Crisanti, consulente delladi Bergamo nell'indagine sulla gestione. Il caso di ...Un primo passo verso la verità. Ladi Bergamo, dopo tre anni di indagini, ha chiuso l'inchiesta sulla gestione dei primi ... se non altro per rispetto alle 39 mila vittime lombarde del, ...Anche di questo tema si parlerà nel corso della serata, così come si approfondirà il discorso sull'inchiesta delladi Bergamo in merito alla gestione della prima ondata di- 19 nel ...

Bergamo chiusa l'inchiesta sul Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana e Gallera Corriere Bergamo - Corriere della Sera

«Questa perizia è una mappa logica che ha avuto l'obiettivo di ricostruire i fatti, quindi non è un atto di accusa ma è il tentativo di restituire una parte ...Genova, 2 mar. (askanews) - "Non ho letto gli atti ma mi sembra un'assurdità di proporzioni colossali indagare con il senno di oggi su quel che si fece allora, quando era totalmente ignoto il nostro n ...