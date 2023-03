Covid, la decisione della procura di Bergamo è il primo passo verso una giustizia che non si fa intimidire (Di giovedì 2 marzo 2023) La decisione della procura di Bergamo rappresenta un primo passo verso una giustizia che non si fa intimidire da un potere politico che con le sue scelte, o meglio, con le sue mancate scelte si è reso corresponsabile, insieme al virus, di alcune migliaia di morti altrimenti evitabili. Per mesi abbiamo assistito ad un vergognoso scaricabarile, oggi abbiamo la conferma che sia il governo che la regione Lombardia avevano la possibilità d’istituire, ognuno di propria iniziativa, la zona rossa nella bergamasca in base a quanto previsto del decreto del 23 febbraio 2020 e dall’ordinanza firmata nella medesima giornata congiuntamente dal ministro della Salute e dal presidente della regione, come ampiamente da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladirappresenta ununache non si fada un potere politico che con le sue scelte, o meglio, con le sue mancate scelte si è reso corresponsabile, insieme al virus, di alcune migliaia di morti altrimenti evitabili. Per mesi abbiamo assistito ad un vergognoso scaricabarile, oggi abbiamo la conferma che sia il governo che la regione Lombardia avevano la possibilità d’istituire, ognuno di propria iniziativa, la zona rossa nella bergamasca in base a quanto previsto del decreto del 23 febbraio 2020 e dall’ordinanza firmata nella medesima giornata congiuntamente dal ministroSalute e dal presidenteregione, come ampiamente da ...

