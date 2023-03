Covid, inchiesta chiusa: 22 gli indagati, ci sono l’ex premier e l’ex ministro (Di giovedì 2 marzo 2023) I morti per la pandemia. Conte e Speranza accusati per la mancata zona rossa. Nell’elenco anche Fontana, l’ex assessore Gallera, Locatelli (Css), i dg di Ats e dell’Asst Bergamo Est Giupponi e Locati. Leggi l’approfondimento di due pagine su L’Eco di Bergamo di giovedì 2 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) I morti per la pandemia. Conte e Speranza accusati per la mancata zona rossa. Nell’elenco anche Fontana,assessore Gallera, Locatelli (Css), i dg di Ats e dell’Asst Bergamo Est Giupponi e Locati. Leggi l’approfondimento di due pagine su L’Eco di Bergamo di giovedì 2 marzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - petergomezblog : Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid: indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera.… - Yogaolic : RT @repubblica: Inchiesta Covid, il procuratore Chiappani: 'La gente deve sapere cos'è successo, senza quegli errori avremmo avuto meno mor… - archmeo : @cugusi1952 No. @CarloCalenda dice di essere contrario alle commissioni dinchiesta politiche in genere non a quella… -