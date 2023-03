Covid | il procuratore di Bergamo | “Non potevamo chiudere con una archiviazione di fronte ai morti e alle consulenze”

(Di giovedì 2 marzo 2023) A meno di 24 ore dalla notizia della chiusura indagini sulla gestione della prima ondata, ilAntonio Chiappani spiega come si è arrivaticonclusioni che hanno portato nel registro degli indagati l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, componenti del Cts e dirigenti lombardi. “Dimigliaia die leche ci dicono che questi potevano essere eventualmente evitati, noncon una” ha detto il magistrato alla trasmissione Agorà su Rai 3 parlando dell’inchiesta chiusa e che è stata comunicato dall’ufficio con una nota di 21 righe senza i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : 'Insufficiente valutazione del rischio'. Il procuratore spiega l'inchiesta sul Covid - pippoxpoppi : RT @IannielloBruno: Sono garantista ma l’inchiesta giudiziaria è sacrosanta emerita rispetto. Si faccia chiarezza sugli errori commessi 3 a… - BolettiMassimo : RT @75OK: Il procuratore di Bergamo Chiappani:fatto un lavoro mastodontico, trovati errori nella gestione COVID. Errori???? Domanda precisa… - MiTomorrow : Le parole del procuratore Chiappani: «Insufficiente valutazione del rischio pandemico» ?? #covid #bergamo… - infoitinterno : Inchiesta Covid, il procuratore Chiappani: 'La gente deve sapere cos'è successo, senza quegli errori avremmo avuto… -

Inchiesta, il: 'Insufficiente valutazione del rischio' C'è stata una 'insufficiente valutazione di rischio'. Lo ha spiegato, ai microfoni di Radio24, ildi Bergamo Antonio ...Ildella Repubblica di Bergamo, Antonio Chiappani, ha scelto programmi tv e radio per parlare per la prima volta della chiusura dell'inchiesta sulla gestionedei primi mesi nella ...Lo ha spiegato, ai microfoni di Radio24, ildi Bergamo Antonio Chiappani parlando dell'inchiesta sulla gestione della pandemia, chiusa a carico, tra gli altri, dell'ex premier ...

Inchiesta Covid, il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani: «Ci fu un'inadeguata valutazione del rischio» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Avviata dalla Procura nell'aprile 2020, è nata in seguito alle presunte anomalie nella gestione dei pazienti all'ospedale di Alzano Lombardo, dopo la scoperta dei primi casi positivi al… Leggi ...Ha destato scalpore la decisione della procura bergamasca di iscrivere politici italiani come indagati per i morti del 2020.