Covid, gli snodi dell'inchiesta della procura di Bergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 17 le persone coinvolte. Da ex componenti del governo, come l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza, a dirigenti del ministero della Sanità e funzionari di Regione Lombardia. I reati contestati sono epidemia colposa, omicidio colposo, falso e rifiuto di atti di ufficio Leggi su wired (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 17 le persone coinvolte. Da ex componenti del governo, come l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza, a dirigenti del ministeroa Sanità e funzionari di Regione Lombardia. I reati contestati sono epidemia colposa, omicidio colposo, falso e rifiuto di atti di ufficio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - Open_gol : ?? Chiusa l'indagine della procura di Bergamo sulla prima ondata pandemica di tre anni fa: l'esito fa tremare gli al… - sole24ore : ?? La procura di #Bergamo ha chiuso l’indagine sulla mancata “zona rossa” all’inizio della pandemia del #Covid nella… - PaolaLipera : @StefanoFeltri Perchè non avete chiesto le dimissioni di Conte, Draghi e Speranza per le morti di covid per la manc… - marzia26282324 : RT @Limbolimbo18: Come al solito in Italia arriva il 5% di ciò che accade nel mondo. Ieri negli USA c'è stata una giornata storica. Il Sena… -