**Covid: Fico, 'governo Conte fece possibile, fiducia in lui e in magistratura'** (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Penso il governo abbia fatto il possibile per fronteggiare una situazione particolarmente difficile e inedita come una pandemia. Ho fiducia nel suo operato, come ripongo fiducia nell'operato dei magistratura". Lo dice all'Adnkronos Roberto Fico, presidente della Camera durante l'emergenza Covid e volto noto del M5S, riguardo all'inchiesta della Procura di Bergamo che conta 17 indagati con la principale ipotesi di epidemia colposa, tra questi l'allora premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Penso ilabbia fatto ilper fronteggiare una situazione particolarmente difficile e inedita come una pandemia. Honel suo operato, come ripongonell'operato dei". Lo dice all'Adnkronos Roberto, presidente della Camera durante l'emergenza Covid e volto noto del M5S, riguardo all'inchiesta della Procura di Bergamo che conta 17 indagati con la principale ipotesi di epidemia colposa, tra questi l'allora premier Giuseppee l'ex ministro della Salute Roberto Speranza.

