Covid, Conte sotto inchiesta per epidemia colposa: “Pronto a rispondere” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tre anni dopo lo scoppio della pandemia di Covid, l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sono sotto inchiesta per epidemia colposa. Assieme a loro il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’ex assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, e altri 13 indagati. Fra essi il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, il coordinatore dell’allora Comitato Scientifico, Agostino Miozzo, l’ex capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e, tra i tecnici del ministero della Salute, l’ex dirigente Francesco Maraglino. L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Foto Ansa/Fabio CimagliaCovid, le bare di Bergamo Tra ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 marzo 2023) Tre anni dopo lo scoppio della pandemia di, l’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sonoper. Assieme a loro il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’ex assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, e altri 13 indagati. Fra essi il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, il coordinatore dell’allora Comitato Scientifico, Agostino Miozzo, l’ex capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e, tra i tecnici del ministero della Salute, l’ex dirigente Francesco Maraglino. L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe. Foto Ansa/Fabio Cimaglia, le bare di Bergamo Tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex a… - Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - magzinemag : Chiusa dopo tre anni l'inchiesta #Covid. Sono 19 gli indagati tra cui l'ex premier #Conte e l'allora ministro della… - Profilo3Marco : RT @ultimora_pol: ?? Covid-19, Giuseppe #Conte, Roberto #Speranza, Attilio #Fontana e Giulio #Gallera indagati dai pm di Bergamo @ultimor… -