Covid: Conte, ‘combattuto virus invisibile, Italia lottato a mani nude' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'inchiesta di Bergamo sulla zona rossa "ci porta alla memoria un momento drammatico della nostra storia, un momento in cui abbiamo affrontato un virus invisibile. Oggi c'è quasi una rimozione collettiva, ma è stato un virus invisibile con cui abbiamo lottato - come istituzioni, come Italia - quasi a mani nude, perché siamo stati il primo paese occidentale più colpito, profondamente. Non c'era un vademecum, abbiamo seguito un percorso, e ritengo di avere agito con la massima umiltà nel confronto con gli scienziati -i quali anche loro non esibivano certezze nella prima fase della pandemia- con il massimo impegno e senso di responsabilità". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - L'inchiesta di Bergamo sulla zona rossa "ci porta alla memoria un momento drammatico della nostra storia, un momento in cui abbiamo affrontato un. Oggi c'è quasi una rimozione collettiva, ma è stato uncon cui abbiamo- come istituzioni, come- quasi a, perché siamo stati il primo paese occidentale più colpito, profondamente. Non c'era un vademecum, abbiamo seguito un percorso, e ritengo di avere agito con la massima umiltà nel confronto con gli scienziati -i quali anche loro non esibivano certezze nella prima fase della pandemia- con il massimo impegno e senso di responsabilità". Così il leader del M5S Giuseppe, rispondendo alle domande dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Banda Covid: indagati Conte e Speranza ???Italia e Germania frenano l’auto elettrica ???Stretti tr… - BelpietroTweet : Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex a… - Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - anitalianinwien : RT @perledipolitica: #Speranza e Conte indagini per... - Tachipirina e vigile attesa? NO Lockdown e restrizioni alla Libertà? NO - per i pa… - Agenzia_Ansa : Inchiesta Covid, l'ex premier Conte indagato: 'Ci sono delle verifiche giudiziarie in corso, ben vengano. Risponder… -