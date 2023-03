Covid, chiusa l'inchiesta a Bergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) La procura di Bergamo ha chiuso, tre anni dopo lo scoppio della pandemia di Covid, l'inchiesta per epidemia colposa sulla mancata zona rossa nella Bergamasca nella primavera 2020. Tra gli indagati ci sono l'ex premier Conte, l'ex ministro della Salute Speranza, il presidente lombardo Fontana e l'allora assessore al Welfare Gallera ma anche il presidente dell'Iss Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli. Il leader pentastellato si dice tranquillo. "Fiducioso nella magistratura", il commento, invece, di Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) La procura diha chiuso, tre anni dopo lo scoppio della pandemia di, l'per epidemia colposa sulla mancata zona rossa nella Bergamasca nella primavera 2020. Tra gli indagati ci sono l'ex premier Conte, l'ex ministro della Salute Speranza, il presidente lombardo Fontana e l'allora assessore al Welfare Gallera ma anche il presidente dell'Iss Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli. Il leader pentastellato si dice tranquillo. "Fiducioso nella magistratura", il commento, invece, di Speranza.

