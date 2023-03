Covid Bergamo | la procura | “Istituendo subito la ‘zona rossa’ potevano essere evitati oltre 4mila morti” Ecco le responsabilità

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 marzo 2023) “Il motivo che ha sorretto l’indagine in questi anni, è stata la volontà di sapere cos’è successo“, ha tenuto a rimarcare stamane iltore di, Antonio Chiappani, intervenendo in diretta su Raitre. A capo dell’indagine relativa alla prima fase dell’emergenzanel bergamasco, il magistrato ha affermato che “Di fronte alle migliaia die di fronte a delle consulenze che ci dicono che questianche eventualmente, noi non potevamo chiudere con un’archiviazione l’inchiesta“. Inchiesta, iltore: “La vicenda è ricostruita tutta, abbiamo riscontrate delle criticità, secondo noi delle insufficienze nelle valutazioni del rischio pandemico” Del resto, ha spiegato, sono state “riscontrate ...