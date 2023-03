Covid Bergamo | “Gli ospedali erano al collasso La gente moriva a casa senza ossigeno Poi i camion militari” | l’agghiacciate testimonianza

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 marzo 2023) Unaa dir poco toccante, quella che la rappresentante dei familiari delle vittime di, Consuelo Locati, anche avvocato dell’associazione ‘Sereni e sempre uniti’, ha portato nell’ambito dell’audizione informale, volta all’esame delle proposte di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da-19, ed andata in onda stamane all’interno della Commissione Affari sociali della Camera. Locati: “Glial. La. Riuscite a immaginare che cosa abbiamo provato? Io non credo” “I nostri cari, trasformati in corpi accatastati a cui era stata negata anche la dignità ...