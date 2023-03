Covid - 19, la procura di Bergamo: 'Il piano pandemico andava attuato' (Di giovedì 2 marzo 2023) Covid - 19, il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani, ha chiarito il contenuto dell'indagine sui fatti del 2020 e delle morti nella provincia bergamasca: 'andava attuato il piano pandemico. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 marzo 2023)- 19, iltore diAntonio Chiappani, ha chiarito il contenuto dell'indagine sui fatti del 2020 e delle morti nella provincia bergamasca: 'il. Il ...

