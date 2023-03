Covid - 19 | Fontana | ' Ho saputo dai media di essere indagato | una vergogna'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Attilioracconta di aver appreso didalla procura di Bergamo per i fatti relativi alla prima ondata di- 19 dalle notizie diffuse a mezzo stampa. "Non ho visto le carte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Dopo tre anni chiamati a rispondere l’ex premier e il suo ministro, il governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex a… - Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - reportrai3 : ??Covid-19, Procura di Bergamo indaga Conte, Speranza, Fontana e Gallera: “Il disastro si poteva evitare”?? - GliStessiChe : RT @_aug_10th: Quindi quelli che sbraitavano contro Speranza per “aver privato gli italiani della libertà personale” durante il Covid sono… - sorcina978 : RT @alessiolasta: +++ Chiuse le indagini della procura di Bergamo sulla gestione #Covid Indagati Conte, Speranza, Fontana, Gallera, Brusafe… -

...sul- 19 ha rinviato a giudizio circa 20 persone tra cui l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza. Con loro il presidente di Regione Lombardia Attilioe ...... tra cui figurano pezzi da novanta come Giuseppe Conte , Roberto Speranza , Attilio, Giulio ... Per approfondire, la procura chiude la maxi - inchiesta: chi sono gli indagati È partita la ...... ma per delle precise decisioni o mancate decisioni" Le reazioni di Conte, Speranza,e Gallera L'ex premier Giuseppe Conte , in merito all'inchiesta sulla gestione delin provincia di ...

Inchiesta Covid: i pm indagano Conte, Speranza, Fontana, Gallera, Borrelli, Brusaferro, Locatelli RaiNews

La procura di Bergamo – a tre anni dall'inizio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha colpito la Bergamasca con oltre 6 ...Il presidente della Regione Lombardia è tra gli indagati per la gestione della prima ondata di Covid-19. Attilio Fontana era già stato sentito come “persona informata dei fatti”. "È una vergogna che c ...