Courteney Cox, il padre cercò di farle lasciare Hollywood per vendere piscine (Di giovedì 2 marzo 2023) Courteney Cox è stata protagonista sull'ABC al Jimmy Kimmel Live dove oltre che dell'imminente uscita di Scream 6 ha parlato anche di un episodio legato a suo padre. Richard Lewis Cox, ormai scomparso, provò a fare lasciare il mondo del cinema e dunque Hollywood per farle vendere piscine. L'artista classe 1964 stentava a decollare nel suo percorso professionale fino a quando nel 1987 arrivò per lei la svolta e cioè la partecipazione alla serie Casa Keaton al fianco di Michael J.Fox. Le parole della Cox vengono riportate dal Daily Mail: "Mio padre pensava che dovessi arrendermi, davvero. Quello che è successo è che non riuscivo a lavorare da tempo e avevo soldi abbastanza per vivere solo due settimane. Parlando con mio padre lui mi ...

