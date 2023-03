Cospito: una trentina di attivisti vicino a sede Fdi Milano (Di giovedì 2 marzo 2023) Una trentina di manifestanti si è riunita dopo le 18 in corso Buenos Aires a Milano all'incrocio con via Omboni, a pochi passi dalla sede di Fratelli d'Italia, per un presidio a sostegno del detenuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadi manifestanti si è riunita dopo le 18 in corso Buenos Aires aall'incrocio con via Omboni, a pochi passi dalladi Fratelli d'Italia, per un presidio a sostegno del detenuto ...

Cospito: una trentina di attivisti vicino a sede Fdi Milano "Questo partito al governo è il primo responsabile della condanna a morte di Alfredo Cospito", hanno detto gli attivisti al megafono. Sul naufragio di Cutro, poi, "lo Stato si è palesato ancora una ... Un attentato rivendicato dal Nucleo Olga della Fai con una lettera inviata al Corriere della Sera. Cospito venne arrestato quasi subito con il suo complice e amico, Nicola Gai, che è tornato libero ... (ANSA) - MILANO, 02 MAR - Una trentina di manifestanti si è riunita dopo le 18 in corso Buenos Aires a Milano all'incrocio con via Omboni, a pochi passi dalla sede di Fratelli d'Italia, per un ... MILANO (ITALPRESS) – E' in corso il presidio degli anarchici vicino alla sede milanese di Fratelli d'Italia in corso Buenos Aires. Alcune decine di manifestanti hanno appeso degli striscioni con scrit ...