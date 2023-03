Cospito scrive lettera dal carcere: «Pronto a morire per far capire al mondo cosa è il 41 bis» (Di giovedì 2 marzo 2023) L'anarchico Alfredo Cospito, in carcere al 41-bis, ha scritto una lettera in cui annuncia le sue intenzioni: «Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche, mi era permesso di leggere, di evolvere. Oggi sono Pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio». La lettera è stata scritta mentre l'anarchico era detenuto a Sassari ed è stata letta dal legale Flavio Rossi Albertini, durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano tra gli altri il professor Luigi Manconi e la parlamentare ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) L'anarchico Alfredo, inal 41-bis, ha scritto unain cui annuncia le sue intenzioni: «Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche, mi era permesso di leggere, di evolvere. Oggi sonoper faralsia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio». Laè stata scritta mentre l'anarchico era detenuto a Sassari ed è stata letta dal legale Flavio Rossi Albertini, durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano tra gli altri il professor Luigi Manconi e la parlamentare ...

