Così sosteniamo le relazioni commerciali tra Italia e India. L’impegno di Salzano (Simest) (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 70 le aziende Italiane che Simest ha aiutato ad entrare nel mercato Indiano. Tra coloro che hanno accompagnato il viaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in India, c’è anche il presidente di Simest e direttore degli Affari Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, Pasquale Salzano, che ha partecipato oggi a New Delhi all’India Italy Business Round Table, co-presieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal collega del Commercio Indiano, Piyush Goyal. L’incontro si è mosso nell’ambito della cooperazione che l’Italia e l’India stanno rinnovando. Una partnership che il nostro Paese ha consolidato attraverso l’inserimento nel sistema multilaterale Indo Pacific Oceans Initiative, e con nuove ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) Sono 70 le aziendene cheha aiutato ad entrare nel mercatono. Tra coloro che hanno accompagnato il viaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in, c’è anche il presidente die direttore degli Affari Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, Pasquale, che ha partecipato oggi a New Delhi all’Italy Business Round Table, co-presieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal collega del Commerciono, Piyush Goyal. L’incontro si è mosso nell’ambito della cooperazione che l’e l’stanno rinnovando. Una partnership che il nostro Paese ha consolidato attraverso l’inserimento nel sistema multilaterale Indo Pacific Oceans Initiative, e con nuove ...

