Così Firenze è diventata il laboratorio dei giovani squadristi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Meloni ancora in silenzio sull’aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze. Comunica su tutto, dal pos ai cinghia… - carseri : RT @f1f7fc67da05435: @marcofurfaro @ellyesse Bravi,Bravissimi, così si fa'... Ah, già che Vi trovate a Firenze,magari riuscite a organizzar… - PapaMidnite1981 : RT @Haccakappa47: Sono 70 anni che va avanti così! Basta con la violenza rossa! #PD #PCI #comunismo #firenze #AnnalisaSavino #LiceoFirenze… - GokuGokuGoku9 : RT @Haccakappa47: Sono 70 anni che va avanti così! Basta con la violenza rossa! #PD #PCI #comunismo #firenze #AnnalisaSavino #LiceoFirenze… - Valery4029 : RT @Haccakappa47: Sono 70 anni che va avanti così! Basta con la violenza rossa! #PD #PCI #comunismo #firenze #AnnalisaSavino #LiceoFirenze… -

Ci prova Fusco sul finale che va a realizzare 6 punti in successione andando,, alla pausa ...mantiene il primo posto in classifica con 12 punti in coabitazione con Prato e la Pallacanestro......giorno seguente 8 aprile sfidando la vincente dell'altra semifinale tra il Transport Ripalta Cremona e Montesport. Finale prevista per le ore 15 presso il Pala Dozza di Bologna. Prende...come sui fatti di, noi non vogliamo in nessun modo acuire la tensione qualunque slogan che acuisce la violenza non ci appartiene per questo non sarò in piazza sabato aalla ...