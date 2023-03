Così Commisso deride Vlahovic (e la Juventus) (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Fiorentina si gode la coppia gol Jovic-Cabral, pagati 15 milioni di euro, e punge la Juventus su Vlahovic, costato ai bianconeri la bellezza di 70 milioni di euro, con la metà dei gol segnati Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Fiorentina si gode la coppia gol Jovic-Cabral, pagati 15 milioni di euro, e punge lasu, costato ai bianconeri la bellezza di 70 milioni di euro, con la metà dei gol segnati

I due aspetti che accomunano Spezia e Sassuolo. ... Rocco Commisso, patron Viola, punta tutto sull'allenatore siciliano. Dopo alcuni giorni di ... La nuova proprietà americana deve così rivedere i suoi piani e sceglie come nuovo tecnico Thiago Motta, ... Commisso attacca: 'Tante squadre imbrogliano. Non possiamo competere con club come il Milan' 6 Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto questa mattina ad un incontro con gli studenti presso l'Università di Firenze. ma non è così, perché pur volendo non si può fare. Ci sono ... Commisso: "In Italia ci sono i furbi. Alcune squadre sono state aiutate nonostante infrangessero le regole" Come possiamo competere così Spero capiate cosa sto dicendo". Infine, Commisso ha parlato del calcio italiano. ' Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiutate ad andare avanti ... ... Rocco, patron Viola, punta tutto sull'allenatore siciliano. Dopo alcuni giorni di ... La nuova proprietà americana deverivedere i suoi piani e sceglie come nuovo tecnico Thiago Motta, ...6 Il presidente della Fiorentina Roccoè intervenuto questa mattina ad un incontro con gli studenti presso l'Università di Firenze. ma non è, perché pur volendo non si può fare. Ci sono ...Come possiamo competereSpero capiate cosa sto dicendo". Infine,ha parlato del calcio italiano. ' Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiutate ad andare avanti ... Commisso contro tutti: Io non imbroglio, ci sono furbi e squadre ... Fanpage.it