Cosa sappiamo del Corpo dei Volontari Russi che combattono a sostegno dell’Ucraina e contro Putin (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo le autorità russe, la mattina del 2 marzo 2023 un gruppo di sabotatori ucraini avrebbe oltrepassato il confine nord-orientale con la Russia, entrando nella regione di Bryansk, uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, gli ucraini avrebbero compiuto un attacco terroristico violando il territorio russo. Sui canali e account Twitter filoRussi, come @PeImeniPusha (abbonato a Twitter blue ma non verificato) attraverso un tweet delle 11:36 ore italiane, vengono condivisi alcuni video con dei combattenti che mostrano la bandiera del “Corpo dei Volontari Russi“, indicandoli come gli autori di quanto accade nel territorio russo. Il video proviene dal canale Telegram del “Corpo dei Volontari ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Secondo le autorità russe, la mattina del 2 marzo 2023 un gruppo di sabotatori ucraini avrebbe oltrepassato il confine nord-orientale con laa, entrando nella regione di Bryansk, uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, gli ucraini avrebbero compiuto un attacco terroristico violando il territorio russo. Sui canali e account Twitter filo, come @PeImeniPusha (abbonato a Twitter blue ma non verificato) attraverso un tweet delle 11:36 ore italiane, vengono condivisi alcuni video con dei combattenti che mostrano la bandiera del “dei“, indicandoli come gli autori di quanto accade nel territorio russo. Il video proviene dal canale Telegram del “dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Quando si perde l’umanità si entra nel disumano. E sappiamo a cosa ha portato. Disumanizzare una vittima è una deri… - UKRinIT : Proteggiamo il futuro libero dei nostri figli. Sappiamo per cosa stiamo combattendo e per cosa siamo pronti a dare… - ILOVEPACALCIO : Pisa-Palermo, Corini: «Affronteremo un avversario di valore, ma sappiamo cosa fare per prenderci dei vantaggi» - Il… - enanias : RT @dariodangelo91: 13/n ?????????? Una prima analisi dei fatti avvenuti nella regione di #Bryansk in esclusiva per gli iscritti al Blog. http… - nigoaa : Non sappiamo cosa ci aspetta dal futuro, e ogni passo nel presente è un dolore che questo mondo e queste istituzion… -