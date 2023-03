“Cosa gli ha fatto Pamela Prati”. GF Vip 7, la verità viene fuori: Marco Bellavia umiliato (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip 7, la storia di Marco Bellavia e Pamela Prati aveva fatto parlare non poco: a distanza di mesi dal loro bacio a parlare a Novella 2000 e Sheila Capriolo, avvistata al fianco del conduttore nelle settimane con tutto un corollario di polemiche. Spiega come: “Sono sconcertata dal comportamento di Marco. Ci conosciamo dal 2003, tra noi c’era stata una relazione che poi è finita. Quella cena di cui si parla tanto era un ritrovarsi dopo quasi 15 anni. L’ho cercato novembre quando è uscito dalla Casa del GF Vip”. “Ho saputo quello che gli era successo e mi sono preoccupata per lui, gli ho chiesto di rivederci per un caffe. Mi sembrava giusto dargli conforto. Lui sostiene che gli abbia scritto più volte sui social, ma non è così. Quando ci siamo rivisti, quando non vedi un amico dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) GF Vip 7, la storia diavevaparlare non poco: a distanza di mesi dal loro bacio a parlare a Novella 2000 e Sheila Capriolo, avvistata al fianco del conduttore nelle settimane con tutto un corollario di polemiche. Spiega come: “Sono sconcertata dal comportamento di. Ci conosciamo dal 2003, tra noi c’era stata una relazione che poi è finita. Quella cena di cui si parla tanto era un ritrovarsi dopo quasi 15 anni. L’ho cercato novembre quando è uscito dalla Casa del GF Vip”. “Ho saputo quello che gli era successo e mi sono preoccupata per lui, gli ho chiesto di rivederci per un caffe. Mi sembrava giusto dargli conforto. Lui sostiene che gli abbia scritto più volte sui social, ma non è così. Quando ci siamo rivisti, quando non vedi un amico dopo ...

