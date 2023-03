Corriere dello Sport – “Il suo futuro non dipende dalla Champions”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-01 22:07:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: MILANO – “Lautaro è un uomo molto serio, è un leader e soprattutto è molto interista, è totalmente adattato alla vita milanese e nerazzurra. Io credo che le parole di Lautaro nel post partita contro il Bologna siano per assumersi le responsabilità di giocare in una squadra come l’Inter“. Lo ha dichiarato Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, ai microfoni di TvPlay Calciomercato.it: “Lautaro ha diversi anni di contratto con l’Inter, io credo che tutto dipendafelicità di Lautaro e nonqualificazione invittoriascudetto, Lautaro c’è nel bene e nel male. Ha un ...