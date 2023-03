Corriere dello Sport – il mercato chiama | c’è una suggestione nella lista dei portieri

Leggi su justcalcio

Caccia al numero uno. Rui Patricio in questa stagione non sempre ha convinto, nonostante i numerosi clean sheet. Il portoghese va in scadenza nel 2024, ma si guarda al futuro. Dai tempi di Morgan De Sanctis la Roma non ha un titolare italiano nel ruolo di portiere. Da qualche mese gli osservatori giallorossi seguono diversi profili. Piace Guglielmo Vicario, non più giovanissimo (ha 26 anni) e nell'Empoli ha raggiunto una apprezzabile continuità di rendimento. Il numero uno dei toscani ha una valutazione intorno ai quindici milioni di euro. Ma nell'operazione potrebbero entrare alcuni giovani del vivaio giallorosso. Per il portiere dell'Empoli c'è anche la concorrenza del Napoli e del Bayern Monaco. Il club tedesco lo ha fatto seguire a lungo nei mesi scorsi. Ci saranno sviluppi ...