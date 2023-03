Coppa Italia Serie C, Juventus U23-Vicenza col Var: finale di andata storica allo Stadium (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà storica a suo modo la finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/23 tra Juventus NG e Vicenza. La partita, in programma alle 20.30 all'”Allianz Stadium” di Torino, sarà la prima finale di Coppa Italia di Serie C con la tecnologia Var. Direttore di gara dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, assistenti Belsanti e Ricciardi, IV uomo Carrione. Al Var Abbattista, Avar Paganessi. Previsti allo “Stadium” oltre ventimila spettatori, con tantissimi bambini delle “Academy” piemontesi ed oltre mille tifosi biancorossi da Vicenza. Il ritorno è in programma l’11 aprile a Vicenza. In caso di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Saràa suo modo ladidelladiC 2022/23 traNG e. La partita, in programma alle 20.30 all'”Allianz” di Torino, sarà la primadidiC con la tecnologia Var. Direttore di gara dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, assistenti Belsanti e Ricciardi, IV uomo Carrione. Al Var Abbattista, Avar Paganessi. Previsti” oltre ventimila spettatori, con tantissimi bambini delle “Academy” piemontesi ed oltre mille tifosi biancorossi da. Il ritorno è in programma l’11 aprile a. In caso di ...

