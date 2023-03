Coppa di Francia | Marsiglia Eliminato ai Rigori dall’Annecy | Nessuna Semifinale | Estero

(Di giovedì 2 marzo 2023) La cavalcata dell’Annecy indiè come una storia d’amore: ha avuto un inizio promettente, un momento di crisi, ma alla fine ha trionfato! Il club di Ligue 2 ha battuto ilal Velodrome dopo una lunghissima serie di(ben 16) con l’errore decisivo di Balerdi e ha conquistato un posto in. La gara si era conclusa sul 2-2 al 90?, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Veretout. La squadra di Tudor aveva poi sbagliato un penalty con Sanchez, ma era stata salvata dal giovanissimo Mughe che aveva trovato il pari in extremis. La giornata è stata piena di risultati inattesi: il Nantes ha sorpreso tutti battendo il Lens 2-1, mentre il Tolosa ha rifilato un tennistico 6-1 al Rodez. Il Lione è già in top 4. È stato un vero e proprio miracolo sportivo: l’Annecy ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @CorSport: ?? Clamoroso in Coppa di Francia: #Marsiglia eliminato dalla favola #Annecy #France #Marseille #CorrieredelloSport https://… - Fprime86 : RT @tuttosport: Dopo il Lione, che si è imposto ieri 2-1 contro il Grenoble, si completa il quadro delle semifinaliste di Coppa di Francia.… - MFiever : RT @tuttosport: Dopo il Lione, che si è imposto ieri 2-1 contro il Grenoble, si completa il quadro delle semifinaliste di Coppa di Francia.… - a_fresh1125 : @BTC_Asby ahahahahahah ma chi cazzo so Coppa di Francia? - tuttosport : Dopo il Lione, che si è imposto ieri 2-1 contro il Grenoble, si completa il quadro delle semifinaliste di Coppa di… -

Continua la cavalcata dell'Annecy in Coppa di Francia. Il club di Ligue 2 batte il Marsiglia al Velodrome dopo una lunghissima serie di rigori(ben 16) con l'errore decisivo di Balerdi e vola in semifinale. La gara si era chiusa sul 2-2 al 90'.

Il Marsiglia fa un disastro in Coppa di Francia. Dopo aver eliminato il PSG, la squadra di Tudor è stato fatta fuori ai calci di rigore ...