Coppa di Francia 2022/2023, Marsiglia eliminato dall’Annecy ai rigori: in semifinale va il club di Ligue 2 (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Annecy, squadra di Ligue 2, ha battuto il Marsiglia ai calci di rigore al Velodrome dopo il 2-2 regolamentare e ha eliminato la squadra di Tudor dalla Coppa di Francia. La squadra dell’omonima città dell’Alvernia (120.000 abitanti) si regala una storica semifinale nel torneo nazionale. Nel 2015, vincendo la Rhône-Alpes Division Honneur, il club riuscì ad accedere al Championat de France Amateur 2. Oggi può giocarsi l’accesso alla finalissima (sorteggio definirà l’avversaria). Eppure la serata non sembrava lasciar presagire a grosse sorprese. Al 19? infatti l’ex Roma Veretout sblocca il risultato su assist di Clauss, scattato in posizione regolare alle spalle della difesa ospite. Dion (53?) e Mouanga (59?) però trovano i gol della rimonta, che costringe l’OM a ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Annecy, squadra di2, ha battuto ilai calci di rigore al Velodrome dopo il 2-2 regolamentare e hala squadra di Tudor dalladi. La squadra dell’omonima città dell’Alvernia (120.000 abitanti) si regala una storicanel torneo nazionale. Nel 2015, vincendo la Rhône-Alpes Division Honneur, ilriuscì ad accedere al Championat de France Amateur 2. Oggi può giocarsi l’accesso alla finalissima (sorteggio definirà l’avversaria). Eppure la serata non sembrava lasciar presagire a grosse sorprese. Al 19? infatti l’ex Roma Veretout sblocca il risultato su assist di Clauss, scattato in posizione regolare alle spalle della difesa ospite. Dion (53?) e Mouanga (59?) però trovano i gol della rimonta, che costringe l’OM a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Coppa di Francia, #OM eliminato. Vince l'#Annecy ai rigori: è una semifinale storica - sportli26181512 : Coppa di Francia: il Nantes e il Tolosa raggiungono il Lione in semifinale: Dopo il Lione, anche Nantes e Tolosa ra… - federicobaccini : RT @eunewsit: L'Ue esordirà alla Coppa del Mondo di #Rugby Parlamentare tra il 31 agosto e l'8 settembre in Francia. La presentazione della… - eunewsit : L'Ue esordirà alla Coppa del Mondo di #Rugby Parlamentare tra il 31 agosto e l'8 settembre in Francia. La presentaz… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Coppa Francia M - Ci sarà una finale inedita: Tours-Nizza -