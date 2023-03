Copa del Rey 2022/2023: all’Osasuna il primo atto della semifinale, Ezzalzouli piega l’Athletic Bilbao (Di giovedì 2 marzo 2023) Abde Ezzalzouli eroe di Pamplona, almeno per una notte. Il primo atto della semifinale di Copa del Rey 2022/2023, che vale una finale contro una tra Real Madrid e Barcellona che si sfidano domani nella loro andata della finale anticipata, va all’Osasuna, che piega l’Athletic Bilbao allo stadio El Sadar grazie al gol dell’ala sinistra che al 47?, dunque appena rientrati dall’intervallo, la sblocca e regala un sogno al suo popolo. Al ritorno al San Mames sarà infernale l’ambiente proposto dai baschi, che però dovranno vincere a tutti i costi, e con due gol di scarto, per ribaltare l’esito del doppio confronto. Due risultati su tre per i ragazzi di Arrasate che non ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Abdeeroe di Pamplona, almeno per una notte. Ildidel Rey, che vale una finale contro una tra Real Madrid e Barcellona che si sfidano domani nella loro andatafinale anticipata, va, cheallo stadio El Sadar grazie al gol dell’ala sinistra che al 47?, dunque appena rientrati dall’intervallo, la sblocca e regala un sogno al suo popolo. Al ritorno al San Mames sarà infernale l’ambiente proposto dai baschi, che però dovranno vincere a tutti i costi, e con due gol di scarto, per ribaltare l’esito del doppio confronto. Due risultati su tre per i ragazzi di Arrasate che non ...

