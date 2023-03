Coop lancia la campagna “Donna Vita Libertà a sostegno del popolo iraniano Diffonderà 2 milioni di cartoline da sottoscrivere per indirizzarle all' ambasciata dell' Iran

(Di giovedì 2 marzo 2023) Obiettivo: tenere alta l’attenzione sulle donne e sostenere la popolazioneiana che lotta per la. Laper l’inclusione di genere “Close the Gap. Riduciamo le differenze”, giunta al suo terzo anno, raccoglie i risultati. E intutti a un’azione di mobilitazione: spedire una cartolina di protesta all’in Italia. La cartolina “.” presenta da un lato capelli lunghi e folti con l’indicazione di tagliare la chioma lungo il bordo tratteggiato, gesto simboloa protestae donneiane che ha fatto il giro del mondo; dall’altro lato, dati e informazioni sull’azione di protesta in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGiunco : Terremoto Turchia: Coop stanzia 100mila euro e lancia una raccolta fondi - -

... Engageun nuovo sondaggio per decretare il migliore spot della settimana tra quelli ...ITALIA (AGENZIA: I'M NOT A ROBOT)Italia è on air con il nuovo format di comunicazione dedicato ...Il Comitatoun appello alla città, che ha già dimostrato sensibilità verso questa emergenza ... della Chiesa degli Ottimati , dall'associazione Ulysses , dal Banco Alimentare , dalla...... per continuare a rispondere ai bisogni urgenti delle persone in fuga,la campagna 'Ucraina. ... TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile,Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete ...

I'm not a robot lancia i nuovi surgelati Coop con una campagna 100 ... Media Key

Da "Dutti" alle accuse di ipocrisia. Discussione a 360° con Martin Schläpfer, che è stato il volto della Migros nel Parlamento svizzero.La campagna Coop per l’inclusione di genere è arrivata alla sua terza edizione e lancia con Amnesty International la mobilitazione per un "postcards bombing" per non spegnere l’attenzione sulla lotta ...