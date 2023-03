Convertire foto HEIC in JPEG su iPhone, Android, PC e su web (Di giovedì 2 marzo 2023) Chi utilizza iPhone sa benissimo che, a partire da iOS 11, le foto scattate vengono salvate in formato HEIC, un formato compresso che mira a diminuire lo spazio occupato dalle foto senza compromettere la qualità dell'immagine. Questo formato è ottimo per salvare le foto nella memoria dell'iPhone (ed impedire che essa si riempia troppo presto) ma può mettere in difficoltà chi scambia le foto con altri telefoni o chi ha l'abitudine a salvare le foto sul PC (dove non tutte le app supportano tale formato). Nella guida che segue vi mostreremo come Convertire le foto HEIC di un iPhone in JPEG su PC e via app web, così da poter stampare, modificare e abbellire le ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 2 marzo 2023) Chi utilizzasa benissimo che, a partire da iOS 11, lescattate vengono salvate in formato, un formato compresso che mira a diminuire lo spazio occupato dallesenza compromettere la qualità dell'immagine. Questo formato è ottimo per salvare lenella memoria dell'(ed impedire che essa si riempia troppo presto) ma può mettere in difficoltà chi scambia lecon altri telefoni o chi ha l'abitudine a salvare lesul PC (dove non tutte le app supportano tale formato). Nella guida che segue vi mostreremo comeledi uninsu PC e via app web, così da poter stampare, modificare e abbellire le ...

