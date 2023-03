Convegno “Dal politicamente corretto al metaverso” (Di giovedì 2 marzo 2023) A Roma si è tenuto il Convegno “La crisi antropologica, dal politicamente corretto al metaverso” – Sabato 25 febbraio 2023 a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria (Piazza della Cancelleria, 1), si è svolto il Convegno ‘Se questo è l’uomo. La crisi antropologica dal politicamente corretto al metaverso’, che ha avuto ad oggetto l’attacco all’uomo, all’umanità, condotto dall’attuale deriva transumanista per mezzo della distruzione delle identità, delle ideologie ‘gender’ e ‘green’ e della diffusione dell’intelligenza artificiale. L’evento ha rappresentato il momento pubblico di incontro e di riflessione del tavolo di confronto ‘Se questo è l’uomo’ che, animato da Cinabro Edizioni, Pro Vita & Famiglia Onlus e dalla rivista Fuoco, ma partecipato e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) A Roma si è tenuto il“La crisi antropologica, dalal” – Sabato 25 febbraio 2023 a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria (Piazza della Cancelleria, 1), si è svolto il‘Se questo è l’uomo. La crisi antropologica dalal’, che ha avuto ad oggetto l’attacco all’uomo, all’umanità, condotto dall’attuale deriva transumanista per mezzo della distruzione delle identità, delle ideologie ‘gender’ e ‘green’ e della diffusione dell’intelligenza artificiale. L’evento ha rappresentato il momento pubblico di incontro e di riflessione del tavolo di confronto ‘Se questo è l’uomo’ che, animato da Cinabro Edizioni, Pro Vita & Famiglia Onlus e dalla rivista Fuoco, ma partecipato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luigiannecchia2 : RT @FemcaCISL: Occorrono politiche a sostegno dei percorsi di vita delle persone, non solo sulla natalità. Se vogliamo più nati, dobbiamo o… - FIMCISLROMAGNA : RT @cislromagna: Il convegno, organizzato dal coordinamento donne di @cislromagna, affronterà il tema delle prime donne della Repubblica It… - ottopagine : Infrastrutture e Pnrr, Del Basso De Caro al convegno organizzato dal Cnel #Benevento - fondragghianti : ?????Il 2 - 3 marzo, promosso dall’Università per Stranieri di Siena, si terrà il convegno 'Straniere in Italia: la r… - FinecoLive : Fineco sarà presente a ConsulenTia 2023 di @anasfcf dal 14-16 marzo allo stand 26! Mauro Albanese, Vice Direttore G… -