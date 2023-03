Convegno a Trieste sul ruolo della formazione per favorire l’occupazione nella logistica portuale (Di giovedì 2 marzo 2023) La logistica, la ricerca e, con l’avvio del percorso per la produzione e lo smistamento di idrogeno,l’energia sono settori fondamentali per il Friuli Venezia Giulia e il suo sviluppo nel nuovo contesto europeo e globale, all’interno del quale il nostro territorio ha ritrovato la propria centralità. Negli ultimi anni gli investimenti a favore del settore logistico, in particolare di quella portuale, sono stati rilevanti e spaziano dalla comunicazione quantistica, la cyber-sicurezza, l’innovazione digitale e l’automazione. Illavoro portuale è significativamente cambiato rispetto all’idea tradizionale che le persone hanno di esso; un processo che rientra nella catena di valore del Friuli Venezia Giulia, la quale è composta da persone che producono e contribuiscono alla crescita del territorio e di conseguenza devono ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) La, la ricerca e, con l’avvio del percorso per la produzione e lo smistamento di idrogeno,l’energia sono settori fondamentali per il Friuli Venezia Giulia e il suo sviluppo nel nuovo contesto europeo e globale, all’interno del quale il nostro territorio ha ritrovato la propria centralità. Negli ultimi anni gli investimenti a favore del settore logistico, in particolare di quella, sono stati rilevanti e spaziano dalla comunicazione quantistica, la cyber-sicurezza, l’innovazione digitale e l’automazione. Illavoroè significativamente cambiato rispetto all’idea tradizionale che le persone hanno di esso; un processo che rientracatena di valore del Friuli Venezia Giulia, la quale è composta da persone che producono e contribuiscono alla crescita del territorio e di conseguenza devono ...

