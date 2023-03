Contromano in tangenziale a Torino

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ancora unsullatorinese. Tragedia evitata domenica mattina, 26 febbraio, verso le ore 11,00, quando una pattuglia della Polizia stradale ha fermato un’autovettura che stava percorrendo in senso contrario la carreggiata direzionedel raccordo– Pinerolo. Il veicolo viaggiava, all’altezza dello svincolo denominato Drosso, a ridosso della corsia di emergenza adiacente al guard rail di destra. Dalla prima ricostruzione della pattuglia intervenuta la conducente, una cittadina cinese di 50 anni, stava percorrendol’ultimo tratto dello svincolo del Drosso immettendosi sul raccordo– Pinerolo, dopo aver percorso un tratto dellasud diin carreggiata sud. La donna avrebbe ...

E' dovuta intervenire una pattuglia della Polizia Stradale per fermare una vettura che stava percorrendo la strada in contromano. Il veicolo ... una cittadina cinese di 50 anni che arrivava dalla ...