Controlli nel Rione Traiano, rimossi 29 veicoli in stato di abbandono

Controlli nel Rione Traiano, rimossi 29 veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa e 28 paletti in ferro abusivamente installati

Ieri mattina i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale hanno effettuato Controlli nel Rione Traiano, in particolare nelle vie Marco Aurelio, Romolo e Remo e Menenio Agrippa.

Nel corso dell'attività gli operatori hanno rimossi 29 veicoli, poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa, 28 paletti in ferro abusivamente installati, 7 transenne, 18 pneumatici e diverse parti di auto smontate.

