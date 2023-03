Conte in bilico. Dopo l’uscita choc in FA Cup torna Pochettino? (Di giovedì 2 marzo 2023) L'eliminazione a sorpresa contro lo Sheffield United fa tornare d'attualità le voci di una staffetta a fine stagione. Il turno di FA Cup dominato dalla favola del Grimsby Town, squadra di quarta divisione che elimina in trasferta il Southampton Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) L'eliminazione a sorpresa contro lo Sheffield United fare d'attualità le voci di una staffetta a fine stagione. Il turno di FA Cup dominato dalla favola del Grimsby Town, squadra di quarta divisione che elimina in trasferta il Southampton

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaryPayne9444 : RT @Tiarossi2: Io sto discorso di via vlahovic, via allegri ecc mi ha rotto letteralmente rotto il cazzo. Ma per un semplice motivo. Cazzo… - gerundgamer : RT @Tiarossi2: Io sto discorso di via vlahovic, via allegri ecc mi ha rotto letteralmente rotto il cazzo. Ma per un semplice motivo. Cazzo… - Tiarossi2 : Io sto discorso di via vlahovic, via allegri ecc mi ha rotto letteralmente rotto il cazzo. Ma per un semplice motiv… -