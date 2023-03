“Conte e Speranza causarono morte di 55 persone” | ecco le accuse nell’inchiesta sul Covid

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar – E’ stata chiusa dopo tre anni l’indagine sulla gestione delnei primi mesi della pandemia nella provincia della Lombardia maggiormente colpita dal virus. Da quanto si legge nell’atto di chiusura delle indagini, per la procura di Bergamo l’ex premier Giuseppee l’ex ministro della Salute Roberto, sono ora indagati “in cooperazione colposa tra loro” per aver “cagionato per colpa la” di 55. La procura di Bergamo, nell’avviso di conclusione indagini, elenca poi altri nomi., chiusa inchiesta Bergamo. Indagati non soloIndagati in concorso vi sono in tutto altre 19, oltre a. Tra quese il presidente della Regione ...