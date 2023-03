Conte: “Auguri a Schlein per rinnovamento. Siamo convinti di poter avere un dialogo con il nuovo vertice Pd” (Di giovedì 2 marzo 2023) “È stato un momento di confronto, lavoreremo per essere più presenti sul territorio. Abbiamo anche valutato la modalità con cui coinvolgere di più non solo gli iscritti ma anche i non iscritti nei progetti che vogliamo portare avanti a livello territoriale e nazionale, abbiamo bisogno di recuperare quel rapporto di fiducia tra cittadini e classe politica”. Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte al termine del Consiglio nazionale del Movimento integrato dagli eletti delle circoscrizioni territoriali. “Abbiamo il dovere di recuperare la fiducia nei cittadini”. Nel punto stampa dopo l’ex presidente del Consiglio ha fatto anche gli Auguri alla neo segretaria del Pd, Elly Schlein. “Le Auguriamo di poter portare avanti il progetto di rinnovamento del Pd con forza. So che avrà molto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “È stato un momento di confronto, lavoreremo per essere più presenti sul territorio. Abbiamo anche valutato la modalità con cui coinvolgere di più non solo gli iscritti ma anche i non iscritti nei progetti che vogliamo portare avanti a livello territoriale e nazionale, abbiamo bisogno di recuperare quel rapporto di fiducia tra cittadini e classe politica”. Lo dice il presidente del M5s, Giuseppeal termine del Consiglio nazionale del Movimento integrato dagli eletti delle circoscrizioni territoriali. “Abbiamo il dovere di recuperare la fiducia nei cittadini”. Nel punto stampa dopo l’ex presidente del Consiglio ha fatto anche glialla neo segretaria del Pd, Elly. “Leamo diportare avanti il progetto didel Pd con forza. So che avrà molto da ...

