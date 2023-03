Conte alle prese con la novità Schlein cerca un “piano B” (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA – : “Nessuno di noi si aspettava che vincesse Elly Schlein le primarie del Pd. Tutti convinti che vincesse, magari non stravincesse, Bonaccini”. È in questa lettura sincera, che una autorevole fonte parlamentare del Movimento 5 stelle affida a taccuini chiusi al cronista, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da Letta appello all’unità della politica Giuseppe Conte potrebbe rinunciare al mandato I ministri del Conte bis hanno giurato Berlusconi ancora contro il governo Conte solidale con Lucia Annibali Elezioni politiche le ultime notizie di oggi Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA – : “Nessuno di noi si aspettava che vincesse Ellyle primarie del Pd. Tutti convinti che vincesse, magari non stravincesse, Bonaccini”. È in questa lettura sincera, che una autorevole fonte parlamentare del Movimento 5 stelle affida a taccuini chiusi al cronista, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da Letta appello all’unità della politica Giuseppepotrebbe rinunciare al mandato I ministri delbis hanno giurato Berlusconi ancora contro il governosolidale con Lucia Annibali Elezioni politiche le ultime notizie di oggi

