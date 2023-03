Coniugi trovati morti in casa | corpi erano in stanze diverse

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio in relazione al ritrovamento deidei dueieri sera nel casolare di campagna in cui vivevano a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Brindisi, coniugi trovati morti in casa a Carovigno - NuovoSud : Coniugi trovati morti nel Brindisino, sui corpi ferite da arma da fuoco - stranifattinews : Coniugi trovati morti in un casolare a Serranova, nel Brindisino. Sui corpi ferite da arma da fuoco - TgrRai : Marito e moglie 60enni trovati priva di vita in casa nel Brindisino, entrambi sono morti per colpi di arma da fuoco… - infoitinterno : Brindisi, coniugi trovati morti in casa con ferite arma da fuoco -

Si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio in relazione al ritrovamento dei corpi dei dueieri sera nel casolare di campagna in cui vivevano a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Le vittime, Antonio Calò di 70 anni, e Caterina Martucci di 64 , sarebbero state ritrovate in ...Si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio in relazione al ritrovamento dei corpi dei dueieri sera nel casolare di campagna in cui vivevano a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Le vittime, Antonio Calò di 70 anni, e Caterina Martucci di 64, sarebbero state ritrovate in ...Due, entrambi di circa 60 anni, sono stati ritrovati morti nell'abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Intervengno i carabinieri. Sui corpi ...

Coniugi trovati morti in casa presumibilmente con colpi d'arma da fuoco: indagano i Carabinieri | Telerama News TeleRama News

Si rafforza l’ipotesi del duplice omicidio in relazione al ritrovamento dei corpi dei due coniugi ieri sera nel casolare di campagna in cui vivevano a ...BRINDISI, 02/03/2023 – (ansa) Due coniugi, entrambi di circa 60 anni, sono stati ritrovati morti nell’abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Inte ...