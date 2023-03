Conferenza stampa Spalletti: «Sarri? Non mi frega dei paragoni. Non cantiamo ancora vittoria» (Di giovedì 2 marzo 2023) Conferenza stampa Spalletti, l’allenatore del Napoli parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: le dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza alla vigilia della sfida alla Lazio. SCONTRO CON Sarri – «Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri. Sarri ha alcune idee simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette, oltre all’idea di comandare il gioco. E’ stato anche un tema nell’ultimo periodo: il possesso ti fa decidere dove giocare il pallone, poi è fondamentale saper alternare ritmi e dimensioni del possesso. Il gioco in verticale si deve alternare a seconda che gli altri ti vengono a prendere o meno, se vengono a prenderti la difesa deve ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023), l’allenatore del Napoli parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: le dichiarazioni Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato inalla vigilia della sfida alla Lazio. SCONTRO CON– «Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri.ha alcune idee simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette, oltre all’idea di comandare il gioco. E’ stato anche un tema nell’ultimo periodo: il possesso ti fa decidere dove giocare il pallone, poi è fondamentale saper alternare ritmi e dimensioni del possesso. Il gioco in verticale si deve alternare a seconda che gli altri ti vengono a prendere o meno, se vengono a prenderti la difesa deve ...

