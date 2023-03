Concorso per infermieri e OSS, 135 posizioni aperte: come candidarsi (Di giovedì 2 marzo 2023) Buone notizie per gli infermieri e OSS in cerca di un posto fisso. Ecco una nuova importante opportunità di lavoro. Un Concorso pubblico per la copertura di 135 i posti destinati a infermiere e operatori sociosanitario (OSS). E, dettaglio non di poco conto, a tempo indeterminato. In una sanità pubblica eternamente sotto organico e a corto di risorse una notizia del genere non capita tutti i giorni. E infatti sono tantissimi i giovani e meno giovani che stanno inviando le loro candidature. Ecco dove, come e quando. L’azienda sanitaria della Valle d’Aosta è alla ricerca di infermieri e operatori sociosanitari – AnsaFoto (Ilovetrading.it)La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite procedura online entro il 27 marzo prossimo: alla deadline manca dunque meno di un mese. Vediamo insieme quali sono i requisiti ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 2 marzo 2023) Buone notizie per glie OSS in cerca di un posto fisso. Ecco una nuova importante opportunità di lavoro. Unpubblico per la copertura di 135 i posti destinati a infermiere e operatori sociosanitario (OSS). E, dettaglio non di poco conto, a tempo indeterminato. In una sanità pubblica eternamente sotto organico e a corto di risorse una notizia del genere non capita tutti i giorni. E infatti sono tantissimi i giovani e meno giovani che stanno inviando le loro candidature. Ecco dove,e quando. L’azienda sanitaria della Valle d’Aosta è alla ricerca die operatori sociosanitari – AnsaFoto (Ilovetrading.it)La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite procedura online entro il 27 marzo prossimo: alla deadline manca dunque meno di un mese. Vediamo insieme quali sono i requisiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Sardegna Sarebbero due i filoni dell'inchiesta aperti dalla Procura di Cagliari: oltre per concorso in corruzione,… - francofontana43 : Roma. Fuga dagli ospedali per diventare medico di famiglia. Sono 577 i medici ospedalieri che si sono candidati al… - pdegli1 : @boni_castellane @durezzadelviver Come con i concorsi fatti per assumere gli amici degli amici e poi poter usare la… - mariacarla1963 : RT @_marcomontanari: Il volto allucinante del Capitalismo, in uno splendido thread. Tutta la stagione nota come Tangentopoli si configura… - TerlizziLiveIt : Un concorso di idee per riqualificare la Villa Comunale e Corso Vittorio Emanuele -