“Con te non parlo più, basta!”, Daniele “chiude” (ancora) con Oriana: “Non avresti dovuto farlo” (Di giovedì 2 marzo 2023) Nonostante la buona volontà di Oriana Marzoli, pare che Daniele Dal Moro non abbia apprezzato la sua iniziativa di parlare con Martina Nasoni che, essendo la sua ex fidanzata, può sicuramente offrirle qualche ottimo consiglio per capirci di più sul loro nascente rapporto al Grande Fratello Vip. “Io con te non parlo più, basta!”, Daniele... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 2 marzo 2023) Nonostante la buona volontà diMarzoli, pare cheDal Moro non abbia apprezzato la sua iniziativa di parlare con Martina Nasoni che, essendo la sua ex fidanzata, può sicuramente offrirle qualche ottimo consiglio per capirci di più sul loro nascente rapporto al Grande Fratello Vip. “Io con te nonpiù,”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Prestiamo attenzione! Mi sembra d'aver capito che dopo 3 mesi di attacchi con agenti chimici a ragazzi e ragazze di… - sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - CarloCalenda : La 'politica contro' in cui ti allei con chiunque per battere l’altro alle elezioni, ma poi non riesci a governare,… - GaetanoBellitt2 : RT @GianniMagini: @Cippalik Finiti a governare con Salvini dopo che: A - Avevano ripetuto per 1 anno che avrebbero governato con chiunque… - rekko15 : RT @ArnaldoBagnato: Per Santori Zelensky si deve difendere ma fino ad un certo punto. Eh caspita, non dobbiamo farci trascinare nella IIIGM… -