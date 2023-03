Compravendita Lavezzi e fatture false | assolto De Laurentiis | Moggi unico condannato

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Napoli Aurelio Deè statodalla settima sezione penale del tribunale di Napoli dall’accusa di falso uso diper operazioni inesistenti. La sentenza è stata emessa dal giudice Sandro Ciampaglia. Per il presidente del Napoli – difeso dall’avvocato Fabio Fulgeri – i pm avevano chiesto un anno di reclusione. Sono stati assolti, per la storia dei procuratori dei calciatori retribuiti dalle società di calcio, Claudio Lotito, presidente della Lazio, e difeso dagli avvocati Di Casola e Gentile, l’ad del Monza Adriano Galliani (difeso dallo scomparso Niccolo Ghedini), l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle e Luca Campedelli, l’artefice del miracolo Chievo. L’è stato Alessandro: per ...

...condanna nel processo che si è tenuto a Napoli ha riguardato Alessandro Moggi che ha incasato la condanna a un anno con pena sospesa per la vicenda legata alladi Ezequielper ...Una condanna però c'è stata ed è stata inflitta ad Alessandro Moggi, figlio di Luciano, per la vicenda relativa alladi(andata però in prescrizione). Per lui una condanna di un ...CONDANNA L'unico condannato è per il figlio di Luciano Moggi, Alessandro, a un anno, per la vicenda legata alladell'ex attaccante del Napoli, Ezequiel, per il quale è stata ...

Falso uso di fatture per operazioni inesistenti, assolto Aurelio De Laurentiis (difeso dal penalista Fabio Fulgeri). Ma non è l'unica assoluzione eccellente del verdetto letto pochi ...La settima sezione penale del Tribunale partenopeo ha dichiarato non colpevole anche Campedelli, ex proprietario del Chievo ...