Commisso punge Vlahovic: “Ha fatto meno gol di Jovic e Cabral” (Di giovedì 2 marzo 2023) Mai banale, Rocco Commisso: il patron della Fiorentina è tornato a parlare e ha punto Dusan Vlahovic e la Juventus. L’imprenditore italo-americano, infatti, ha commentato l’operazione che, nel gennaio scorso, ha portato l’attaccante serbo in bianconero. Durante un seminario presso la facoltà di Economia dell’Università di Firenze, Rocco Commisso ha anche parlato delle operazioni di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Mai banale, Rocco: il patron della Fiorentina è tornato a parlare e ha punto Dusane la Juventus. L’imprenditore italo-americano, infatti, ha commentato l’operazione che, nel gennaio scorso, ha portato l’attaccante serbo in bianconero. Durante un seminario presso la facoltà di Economia dell’Università di Firenze, Roccoha anche parlato delle operazioni di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Commisso punge la Juve: 'Vlahovic segna la metà di Jovic e Cabral, operazione eccezionale' - infoitsport : Vlahovic, Commisso punge: 'Affare non eccellente per la Juve, ma nessuno lo scrive' - infoitsport : Commisso punge Vlahovic e la Juve: 'A Torino ha fatto solo dieci gol' - CalcioWeb : Il presidente #Commisso senza freni: il numero uno della Fiorentina contro #Vlahovic e la #Juventus - sportli26181512 : #Fiorentina, #Commisso punge la #Juve: 'L'operazione per #Vlahovic buona solo per noi': Le parole del presidente vi… -