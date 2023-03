Commissione parlamentare Covid, Cappellacci (FI) a iNews24: “Vogliamo trarre insegnamento e non ripetere gli stessi errori” (Di giovedì 2 marzo 2023) Con la chiusura delle indagini sulla gestione iniziale della pandemia Covid-19, torna in primo piano la proposta della Commissione di inchiesta parlamentare d’inchiesta proprio su questo tema. Ne abbiamo parlato con Ugo Cappellacci (FI), presidente della Commissione Sanità alla Camera. Cosa si aspetta dalla magistratura? “Io normalmente su questi temi lascio che siano gli organi L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Con la chiusura delle indagini sulla gestione iniziale della pandemia-19, torna in primo piano la proposta delladi inchiestad’inchiesta proprio su questo tema. Ne abbiamo parlato con Ugo(FI), presidente dellaSanità alla Camera. Cosa si aspetta dalla magistratura? “Io normalmente su questi temi lascio che siano gli organi L'articolo proviene da.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppeprovenzano : “Io sono un po’ reticente”… Così #Piantedosi, oggi, in una Commissione parlamentare, sulla tragedia di Crotone, in… - borghi_claudio : @JonathanZatti98 @LaVeritaWeb @BelpietroTweet No. Ma nello specifico quel titolo è falso. La commissione non è sta… - Montecitorio : Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione #Covid19: le audizioni in Commissione… - Nicola23453287 : RT @La_Piera7: COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE COVID?? Se chiamano #bassetti immagino i risultati di questa inchiesta.… - anna_boggero : RT @CistulliPietro: Due avvenimenti che contribuiranno a chiarire una fase oscura del paese: 1. La conclusione dell'indagine di Bergamo sul… -