"Come una iena affamata": Sallusti svela il gioco sporco di Elly Schlein (Di giovedì 2 marzo 2023) “Una strage di Stato”, “Nessuno ha voluto salvarli” sono alcuni dei titoli dei giornali di ieri che guidano l'opposizione al governo di destra. Insomma, la disgrazia di Crotone equiparata a piazza Fontana - l'attentato organizzato nel ‘69 a Milano da pezzi deviati dello Stato - o al disinteresse con cui in troppi assistettero ai rastrellamenti degli ebrei. Con la bava alla bocca i frustrati dall'esito delle elezioni azzannano il governo sventolando i corpi senza vita di settanta disgraziati. Non importa che dal giorno del suo insediamento questo esecutivo abbia tratto in salvo circa 2600 immigrati condannati a morte dagli scafisti, si sorvola sul fatto che analoghe tragedie siano avvenute sotto governi di sinistra. No, questo naufragio perle sinistre e i loro organi di propaganda - La Stampa e La Repubblica in primis - è manna dal cielo e infatti la loro nuova idola, dopo Soumahoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Una strage di Stato”, “Nessuno ha voluto salvarli” sono alcuni dei titoli dei giornali di ieri che guidano l'opposizione al governo di destra. Insomma, la disgrazia di Crotone equiparata a piazza Fontana - l'attentato organizzato nel ‘69 a Milano da pezzi deviati dello Stato - o al disinteresse con cui in troppi assistettero ai rastrellamenti degli ebrei. Con la bava alla bocca i frustrati dall'esito delle elezioni azzannano il governo sventolando i corpi senza vita di settanta disgraziati. Non importa che dal giorno del suo insediamento questo esecutivo abbia tratto in salvo circa 2600 immigrati condannati a morte dagli scafisti, si sorvola sul fatto che analoghe tragedie siano avvenute sotto governi di sinistra. No, questo naufragio perle sinistre e i loro organi di propaganda - La Stampa e La Repubblica in primis - è manna dal cielo e infatti la loro nuova idola, dopo Soumahoro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La cosa incredibile è che su tutto quello che ci sarebbe da indagare per la gestione pandemica di speranza, se capi… - BelpietroTweet : Che ha detto di strano Piantedosi da meritare titoli in prima pagina della maggior parte dei giornali? Una cosa ovv… - HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - smunaylla : Ha CHIARAMENTE UNA VISIONE DISTORTA DELLA REALTÀ o ha PROBLEMI DI MEMORIA.. punta il dito come se lei NON avesse ma… - MicheleAngeril : La differenza fra me e gli altri, e che io non farei mai del male a qualcuno, se non mi fa soffrire per come mi tra… -