Come sta Michael Schumacher? La rivelazione di un amico: “Lui è lì, ma non c’è” (Di giovedì 2 marzo 2023) Eddie Jordan, fondatore della scuderia per cui ha corso per 7 volte Michael Schumacher torna a parlare delle condizioni in cui versa il campione di Formula 1. “Michael è lì, ma non c’è”, ha dichiarato il 74enne. Schumacher è in coma ormai da 10 anni, da quando nel 2013 è rimasto vittima di un incidente mentre sciava. Cadde durante un fuori pista e sbatté la testa contro un sasso. L’impatto, nonostante il casco gli procurò un grave trauma cranico e un’emorragia. Michael Schumacher vinse cinque volte il campionato mondiale con la Ferrari. Da quando è entrato in coma, Eddie Jordan ha deciso di stare vicino al figlio, Mick, “perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia”, ha spiegato. Sulle condizioni di Schumacher c’è sempre stato un certo ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Eddie Jordan, fondatore della scuderia per cui ha corso per 7 voltetorna a parlare delle condizioni in cui versa il campione di Formula 1. “è lì, ma non c’è”, ha dichiarato il 74enne.è in coma ormai da 10 anni, da quando nel 2013 è rimasto vittima di un incidente mentre sciava. Cadde durante un fuori pista e sbatté la testa contro un sasso. L’impatto, nonostante il casco gli procurò un grave trauma cranico e un’emorragia.vinse cinque volte il campionato mondiale con la Ferrari. Da quando è entrato in coma, Eddie Jordan ha deciso di stare vicino al figlio, Mick, “perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia”, ha spiegato. Sulle condizioni dic’è sempre stato un certo ...

