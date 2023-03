Come sta Daniele Scardina? Le ultimissime dopo l’operazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi tv. Come sta Daniele Scardina? La prima notte dopo l’operazione alla testa all’ospedale Humanitas di Rozzano è trascorsa senza particolari problematiche. Le condizioni di King Toretto, che si è sentito male il pomeriggio del 28 febbraio nella palestra Fit Square di Buccinasco alle porte di Milano, mentre si stava allenando, restano stabili, seppure in un quadro alquanto grave. leggi anche: Alberto Matano preoccupato a “La Vita in Diretta”: cosa succede leggi anche: Diletta Leotta, brutte notizie per lei: colpito da un malore improvviso Daniele Scardina avrebbe avuto un’emorragia celebrale. L’atleta al momento è in condizioni stabili dopo l’intervento d’urgenza al cervello presso l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi tv.sta? La prima nottealla testa all’ospedale Humanitas di Rozzano è trascorsa senza particolari problematiche. Le condizioni di King Toretto, che si è sentito male il pomeriggio del 28 febbraio nella palestra Fit Square di Buccinasco alle porte di Milano, mentre si stava allenando, restano stabili, seppure in un quadro alquanto grave. leggi anche: Alberto Matano preoccupato a “La Vita in Diretta”: cosa succede leggi anche: Diletta Leotta, brutte notizie per lei: colpito da un malore improvvisoavrebbe avuto un’emorragia celebrale. L’atleta al momento è in condizioni stabilil’intervento d’urgenza al cervello presso l’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano). ...

